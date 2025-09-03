ThankYouSonicGod (TYSG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002114 $ 0.00002114 $ 0.00002114 24-satna najniža cijena $ 0.00002184 $ 0.00002184 $ 0.00002184 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002114$ 0.00002114 $ 0.00002114 24-satna najviša cijena $ 0.00002184$ 0.00002184 $ 0.00002184 Najviša cijena ikada $ 0.00061632$ 0.00061632 $ 0.00061632 Najniža cijena $ 0.00002114$ 0.00002114 $ 0.00002114 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.18% Promjena cijene (7D) -16.43% Promjena cijene (7D) -16.43%

ThankYouSonicGod (TYSG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002174. Tijekom protekla 24 sata, TYSGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002114 i najviše cijene $ 0.00002184, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYSG je $ 0.00061632, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYSG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i -16.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ThankYouSonicGod (TYSG)

Tržišna kapitalizacija $ 21.74K$ 21.74K $ 21.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.74K$ 21.74K $ 21.74K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ThankYouSonicGod je $ 21.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYSG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.74K.