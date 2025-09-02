Više o TYAG

Thank You Abstract God Cijena (TYAG)

Neuvršten

1 TYAG u USD cijena uživo:

$0.00045018$0.00045018
-1.70%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Thank You Abstract God (TYAG)
Thank You Abstract God (TYAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.79%

-1.74%

-16.74%

-16.74%

Thank You Abstract God (TYAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TYAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYAG je $ 0.00192185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYAG se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -1.74% u posljednjih 24 sata i -16.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thank You Abstract God (TYAG)

$ 446.18K
$ 446.18K$ 446.18K

--
----

$ 446.18K
$ 446.18K$ 446.18K

991.23M
991.23M 991.23M

991,232,278.0
991,232,278.0 991,232,278.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thank You Abstract God je $ 446.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYAG je 991.23M, s ukupnom količinom od 991232278.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 446.18K.

Thank You Abstract God (TYAG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Thank You Abstract God u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Thank You Abstract God u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Thank You Abstract God u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Thank You Abstract God u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.74%
30 dana$ 0-37.02%
60 dana$ 0+9.86%
90 dana$ 0--

Što je Thank You Abstract God (TYAG)

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Thank You Abstract God (TYAG)

Službena web-stranica

Thank You Abstract God Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Thank You Abstract God (TYAG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Thank You Abstract God (TYAG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Thank You Abstract God.

Provjerite Thank You Abstract God predviđanje cijene sada!

TYAG u lokalnim valutama

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Thank You Abstract God (TYAG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TYAG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Thank You Abstract God (TYAG)

Koliko Thank You Abstract God (TYAG) vrijedi danas?
Cijena TYAG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TYAG u USD?
Trenutačna cijena TYAG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Thank You Abstract God?
Tržišna kapitalizacija za TYAG je $ 446.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TYAG?
Količina u optjecaju za TYAG je 991.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TYAG?
TYAG je postigao ATH cijenu od 0.00192185 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TYAG?
TYAG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TYAG?
24-satni obujam trgovanja za TYAG je -- USD.
Hoće li TYAG još narasti ove godine?
TYAG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TYAG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Thank You Abstract God (TYAG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.