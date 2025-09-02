Thank You Abstract God (TYAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00192185 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.79% Promjena cijene (1D) -1.74% Promjena cijene (7D) -16.74%

Thank You Abstract God (TYAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TYAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYAG je $ 0.00192185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYAG se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -1.74% u posljednjih 24 sata i -16.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thank You Abstract God (TYAG)

Tržišna kapitalizacija $ 446.18K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 446.18K Količina u optjecaju 991.23M Ukupna količina 991,232,278.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thank You Abstract God je $ 446.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYAG je 991.23M, s ukupnom količinom od 991232278.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 446.18K.