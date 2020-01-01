Thales (THALES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Thales (THALES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Thales (THALES) Informacije Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more. Službena web stranica: https://www.thales.io/ Bijela knjiga: https://www.thales.io/about/whitepaper

Thales (THALES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Thales (THALES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.83M $ 13.83M $ 13.83M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 62.90M $ 62.90M $ 62.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.99M $ 21.99M $ 21.99M Povijesni maksimum: $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 Povijesni minimum: $ 0.094149 $ 0.094149 $ 0.094149 Trenutna cijena: $ 0.219976 $ 0.219976 $ 0.219976 Saznajte više o cijeni Thales (THALES)

Thales (THALES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Thales (THALES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj THALES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja THALES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku THALES tokena, istražite THALES cijenu tokena uživo!

