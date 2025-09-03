Više o THALES

Thales AI Logotip

Thales AI Cijena (THALES)

Neuvršten

1 THALES u USD cijena uživo:

--
----
+3.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Thales AI (THALES)
Thales AI (THALES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03144888
$ 0.03144888$ 0.03144888

$ 0
$ 0$ 0

+2.54%

+3.41%

+7.98%

+7.98%

Thales AI (THALES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THALEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THALES je $ 0.03144888, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THALES se promijenio za +2.54% u posljednjih sat vremena, +3.41% u posljednjih 24 sata i +7.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thales AI (THALES)

$ 43.33K
$ 43.33K$ 43.33K

--
----

$ 43.33K
$ 43.33K$ 43.33K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,556.13155
999,704,556.13155 999,704,556.13155

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thales AI je $ 43.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THALES je 999.70M, s ukupnom količinom od 999704556.13155. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.33K.

Thales AI (THALES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Thales AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Thales AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Thales AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Thales AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.41%
30 dana$ 0+22.74%
60 dana$ 0-6.48%
90 dana$ 0--

Što je Thales AI (THALES)

Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.

Resurs Thales AI (THALES)

Službena web-stranica

Thales AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Thales AI (THALES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Thales AI (THALES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Thales AI.

Provjerite Thales AI predviđanje cijene sada!

THALES u lokalnim valutama

Thales AI (THALES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Thales AI (THALES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o THALES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Thales AI (THALES)

Koliko Thales AI (THALES) vrijedi danas?
Cijena THALES uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena THALES u USD?
Trenutačna cijena THALES u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Thales AI?
Tržišna kapitalizacija za THALES je $ 43.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za THALES?
Količina u optjecaju za THALES je 999.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za THALES?
THALES je postigao ATH cijenu od 0.03144888 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za THALES?
THALES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za THALES?
24-satni obujam trgovanja za THALES je -- USD.
Hoće li THALES još narasti ove godine?
THALES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte THALES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.