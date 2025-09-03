Thales AI (THALES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03144888$ 0.03144888 $ 0.03144888 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.54% Promjena cijene (1D) +3.41% Promjena cijene (7D) +7.98% Promjena cijene (7D) +7.98%

Thales AI (THALES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THALEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THALES je $ 0.03144888, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THALES se promijenio za +2.54% u posljednjih sat vremena, +3.41% u posljednjih 24 sata i +7.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thales AI (THALES)

Tržišna kapitalizacija $ 43.33K$ 43.33K $ 43.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.33K$ 43.33K $ 43.33K Količina u optjecaju 999.70M 999.70M 999.70M Ukupna količina 999,704,556.13155 999,704,556.13155 999,704,556.13155

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thales AI je $ 43.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THALES je 999.70M, s ukupnom količinom od 999704556.13155. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.33K.