Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.212946 24-satna najniža cijena $ 0.219354 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.212946 24-satna najviša cijena $ 0.219354 Najviša cijena ikada $ 3.75 Najniža cijena $ 0.094149 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) +0.16% Promjena cijene (7D) -0.28%

Thales (THALES) cijena u stvarnom vremenu je $0.218938. Tijekom protekla 24 sata, THALEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.212946 i najviše cijene $ 0.219354, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THALES je $ 3.75, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.094149.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THALES se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thales (THALES)

Tržišna kapitalizacija $ 13.77M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.89M Količina u optjecaju 62.90M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thales je $ 13.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THALES je 62.90M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.89M.