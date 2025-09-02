Thala APT (THAPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 24-satna najniža cijena $ 4.37 $ 4.37 $ 4.37 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 24-satna najviša cijena $ 4.37$ 4.37 $ 4.37 Najviša cijena ikada $ 19.21$ 19.21 $ 19.21 Najniža cijena $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -1.49% Promjena cijene (7D) -1.28% Promjena cijene (7D) -1.28%

Thala APT (THAPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.26. Tijekom protekla 24 sata, THAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.1 i najviše cijene $ 4.37, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THAPT je $ 19.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.76.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THAPT se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -1.49% u posljednjih 24 sata i -1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thala APT (THAPT)

Tržišna kapitalizacija $ 30.08M$ 30.08M $ 30.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.08M$ 30.08M $ 30.08M Količina u optjecaju 7.08M 7.08M 7.08M Ukupna količina 7,075,140.2 7,075,140.2 7,075,140.2

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thala APT je $ 30.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THAPT je 7.08M, s ukupnom količinom od 7075140.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.08M.