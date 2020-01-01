TgMetrics (TGMETRICS) Tokenomika
TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making.
TgMetrics (TGMETRICS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike TgMetrics (TGMETRICS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj TGMETRICS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja TGMETRICS tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
