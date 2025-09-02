TgMetrics (TGMETRICS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00205552
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.99%
Promjena cijene (1D) -4.77%
Promjena cijene (7D) +11.06%

TgMetrics (TGMETRICS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TGMETRICStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TGMETRICS je $ 0.00205552, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TGMETRICS se promijenio za -0.99% u posljednjih sat vremena, -4.77% u posljednjih 24 sata i +11.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TgMetrics (TGMETRICS)

Tržišna kapitalizacija $ 346.27K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 393.52K
Količina u optjecaju 879.30M
Ukupna količina 999,304,677.202659

Trenutačna tržišna kapitalizacija TgMetrics je $ 346.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TGMETRICS je 879.30M, s ukupnom količinom od 999304677.202659. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 393.52K.