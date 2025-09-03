Tezos Pepe (TZPEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) -11.52% Promjena cijene (7D) -11.52%

Tezos Pepe (TZPEPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TZPEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TZPEPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TZPEPE se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i -11.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tezos Pepe (TZPEPE)

Tržišna kapitalizacija $ 81.32K$ 81.32K $ 81.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.00K$ 121.00K $ 121.00K Količina u optjecaju 375.87M 375.87M 375.87M Ukupna količina 559,269,093.14 559,269,093.14 559,269,093.14

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tezos Pepe je $ 81.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TZPEPE je 375.87M, s ukupnom količinom od 559269093.14. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.00K.