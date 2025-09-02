TETU (TETU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.130148$ 0.130148 $ 0.130148 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +10.01% Promjena cijene (7D) -4.31% Promjena cijene (7D) -4.31%

TETU (TETU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TETUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TETU je $ 0.130148, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TETU se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +10.01% u posljednjih 24 sata i -4.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TETU (TETU)

Tržišna kapitalizacija $ 332.64K$ 332.64K $ 332.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 355.42K$ 355.42K $ 355.42K Količina u optjecaju 485.71M 485.71M 485.71M Ukupna količina 518,984,508.0 518,984,508.0 518,984,508.0

