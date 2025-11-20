Tetsuo Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Tetsuo Coin (TETSUO) danas je $ 0.00127823, s promjenom od 6.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TETSUO u USD je $ 0.00127823 po TETSUO.

Tetsuo Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,259,553, s količinom u optjecaju od 1000.00M TETSUO. Tijekom posljednja 24 sata, TETSUO trgovao je između $ 0.00110372 (niska) i $ 0.0012672 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.064571, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TETSUO se kretao +8.03% u posljednjem satu i -10.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tetsuo Coin (TETSUO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tetsuo Coin je $ 1.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TETSUO je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998271.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.26M.