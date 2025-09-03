Više o TETHYS

Tethys Finance Logotip

Tethys Finance Cijena (TETHYS)

Neuvršten

1 TETHYS u USD cijena uživo:

$0.00281776$0.00281776
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Tethys Finance (TETHYS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:07:15 (UTC+8)

Tethys Finance (TETHYS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

--

-2.88%

-2.88%

Tethys Finance (TETHYS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00281776. Tijekom protekla 24 sata, TETHYStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TETHYS je $ 6.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00228485.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TETHYS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tethys Finance (TETHYS)

$ 29.99K
$ 29.99K$ 29.99K

--
----

$ 29.99K
$ 29.99K$ 29.99K

10.64M
10.64M 10.64M

10,643,093.26319744
10,643,093.26319744 10,643,093.26319744

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tethys Finance je $ 29.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TETHYS je 10.64M, s ukupnom količinom od 10643093.26319744. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.99K.

Tethys Finance (TETHYS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tethys Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tethys Finance u USD iznosila je $ +0.0001882015.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tethys Finance u USD iznosila je $ +0.0000515678.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tethys Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0001882015+6.68%
60 dana$ +0.0000515678+1.83%
90 dana$ 0--

Što je Tethys Finance (TETHYS)

Resurs Tethys Finance (TETHYS)

Službena web-stranica

Tethys Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tethys Finance (TETHYS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tethys Finance (TETHYS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tethys Finance.

Provjerite Tethys Finance predviđanje cijene sada!

TETHYS u lokalnim valutama

Tethys Finance (TETHYS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tethys Finance (TETHYS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TETHYS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tethys Finance (TETHYS)

Koliko Tethys Finance (TETHYS) vrijedi danas?
Cijena TETHYS uživo u USD je 0.00281776 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TETHYS u USD?
Trenutačna cijena TETHYS u USD je $ 0.00281776. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tethys Finance?
Tržišna kapitalizacija za TETHYS je $ 29.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TETHYS?
Količina u optjecaju za TETHYS je 10.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TETHYS?
TETHYS je postigao ATH cijenu od 6.86 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TETHYS?
TETHYS je vidio ATL cijenu od 0.00228485 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TETHYS?
24-satni obujam trgovanja za TETHYS je -- USD.
Hoće li TETHYS još narasti ove godine?
TETHYS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TETHYS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Tethys Finance (TETHYS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

