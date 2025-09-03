Tethys Finance (TETHYS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 6.86$ 6.86 $ 6.86 Najniža cijena $ 0.00228485$ 0.00228485 $ 0.00228485 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.88% Promjena cijene (7D) -2.88%

Tethys Finance (TETHYS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00281776. Tijekom protekla 24 sata, TETHYStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TETHYS je $ 6.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00228485.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TETHYS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tethys Finance (TETHYS)

Tržišna kapitalizacija $ 29.99K$ 29.99K $ 29.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.99K$ 29.99K $ 29.99K Količina u optjecaju 10.64M 10.64M 10.64M Ukupna količina 10,643,093.26319744 10,643,093.26319744 10,643,093.26319744

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tethys Finance je $ 29.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TETHYS je 10.64M, s ukupnom količinom od 10643093.26319744. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.99K.