Više o XAUT0

XAUT0 Informacije o cijeni

XAUT0 Bijela knjiga

XAUT0 Službena web stranica

XAUT0 Tokenomija

XAUT0 Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Tether Gold Tokens Logotip

Tether Gold Tokens Cijena (XAUT0)

Neuvršten

1 XAUT0 u USD cijena uživo:

$3,499.31
$3,499.31$3,499.31
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Tether Gold Tokens (XAUT0)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:05:02 (UTC+8)

Tether Gold Tokens (XAUT0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3,462.46
$ 3,462.46$ 3,462.46
24-satna najniža cijena
$ 3,519.08
$ 3,519.08$ 3,519.08
24-satna najviša cijena

$ 3,462.46
$ 3,462.46$ 3,462.46

$ 3,519.08
$ 3,519.08$ 3,519.08

$ 3,596.03
$ 3,596.03$ 3,596.03

$ 3,209.55
$ 3,209.55$ 3,209.55

+0.31%

+0.19%

+3.73%

+3.73%

Tether Gold Tokens (XAUT0) cijena u stvarnom vremenu je $3,499.31. Tijekom protekla 24 sata, XAUT0trgovalo je između najniže cijene $ 3,462.46 i najviše cijene $ 3,519.08, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XAUT0 je $ 3,596.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 3,209.55.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XAUT0 se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i +3.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tether Gold Tokens (XAUT0)

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

--
----

$ 607.02T
$ 607.02T$ 607.02T

749.36
749.36 749.36

184,467,442,025.5249
184,467,442,025.5249 184,467,442,025.5249

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tether Gold Tokens je $ 2.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XAUT0 je 749.36, s ukupnom količinom od 184467442025.5249. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 607.02T.

Tether Gold Tokens (XAUT0) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tether Gold Tokens u USD iznosila je $ +6.56.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tether Gold Tokens u USD iznosila je $ +145.2402612740.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tether Gold Tokens u USD iznosila je $ +146.4555716370.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tether Gold Tokens u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +6.56+0.19%
30 dana$ +145.2402612740+4.15%
60 dana$ +146.4555716370+4.19%
90 dana$ 0--

Što je Tether Gold Tokens (XAUT0)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Tether Gold Tokens (XAUT0)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Tether Gold Tokens Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tether Gold Tokens (XAUT0) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tether Gold Tokens (XAUT0) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tether Gold Tokens.

Provjerite Tether Gold Tokens predviđanje cijene sada!

XAUT0 u lokalnim valutama

Tether Gold Tokens (XAUT0) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tether Gold Tokens (XAUT0) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XAUT0 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tether Gold Tokens (XAUT0)

Koliko Tether Gold Tokens (XAUT0) vrijedi danas?
Cijena XAUT0 uživo u USD je 3,499.31 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XAUT0 u USD?
Trenutačna cijena XAUT0 u USD je $ 3,499.31. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tether Gold Tokens?
Tržišna kapitalizacija za XAUT0 je $ 2.47M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XAUT0?
Količina u optjecaju za XAUT0 je 749.36 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XAUT0?
XAUT0 je postigao ATH cijenu od 3,596.03 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XAUT0?
XAUT0 je vidio ATL cijenu od 3,209.55 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XAUT0?
24-satni obujam trgovanja za XAUT0 je -- USD.
Hoće li XAUT0 još narasti ove godine?
XAUT0 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XAUT0 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:05:02 (UTC+8)

Tether Gold Tokens (XAUT0) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.