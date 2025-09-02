Tether Gold Tokens (XAUT0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3,462.46 $ 3,462.46 $ 3,462.46 24-satna najniža cijena $ 3,519.08 $ 3,519.08 $ 3,519.08 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3,462.46$ 3,462.46 $ 3,462.46 24-satna najviša cijena $ 3,519.08$ 3,519.08 $ 3,519.08 Najviša cijena ikada $ 3,596.03$ 3,596.03 $ 3,596.03 Najniža cijena $ 3,209.55$ 3,209.55 $ 3,209.55 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) +0.19% Promjena cijene (7D) +3.73% Promjena cijene (7D) +3.73%

Tether Gold Tokens (XAUT0) cijena u stvarnom vremenu je $3,499.31. Tijekom protekla 24 sata, XAUT0trgovalo je između najniže cijene $ 3,462.46 i najviše cijene $ 3,519.08, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XAUT0 je $ 3,596.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 3,209.55.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XAUT0 se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i +3.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tether Gold Tokens (XAUT0)

Tržišna kapitalizacija $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 607.02T$ 607.02T $ 607.02T Količina u optjecaju 749.36 749.36 749.36 Ukupna količina 184,467,442,025.5249 184,467,442,025.5249 184,467,442,025.5249

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tether Gold Tokens je $ 2.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XAUT0 je 749.36, s ukupnom količinom od 184467442025.5249. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 607.02T.