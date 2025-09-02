Tethegamer (TETHEGAMER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.378157 24-satna najviša cijena $ 0.398978 Najviša cijena ikada $ 5.58 Najniža cijena $ 0.358662 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.34% Promjena cijene (7D) -22.27%

Tethegamer (TETHEGAMER) cijena u stvarnom vremenu je $0.387088. Tijekom protekla 24 sata, TETHEGAMERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.378157 i najviše cijene $ 0.398978, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TETHEGAMER je $ 5.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.358662.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TETHEGAMER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.34% u posljednjih 24 sata i -22.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tethegamer (TETHEGAMER)

Tržišna kapitalizacija $ 37.11K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.11K Količina u optjecaju 95.87K Ukupna količina 95,865.914602

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tethegamer je $ 37.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TETHEGAMER je 95.87K, s ukupnom količinom od 95865.914602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.11K.