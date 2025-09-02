Više o TETHEGAMER

Tethegamer Logotip

Tethegamer Cijena (TETHEGAMER)

Neuvršten

1 TETHEGAMER u USD cijena uživo:

$0.387088
+2.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tethegamer (TETHEGAMER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:16:38 (UTC+8)

Tethegamer (TETHEGAMER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.378157
24-satna najniža cijena
$ 0.398978
24-satna najviša cijena

$ 0.378157
$ 0.398978
$ 5.58
$ 0.358662
--

+2.34%

-22.27%

-22.27%

Tethegamer (TETHEGAMER) cijena u stvarnom vremenu je $0.387088. Tijekom protekla 24 sata, TETHEGAMERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.378157 i najviše cijene $ 0.398978, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TETHEGAMER je $ 5.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.358662.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TETHEGAMER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.34% u posljednjih 24 sata i -22.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tethegamer (TETHEGAMER)

$ 37.11K
--
$ 37.11K
95.87K
95,865.914602
Trenutačna tržišna kapitalizacija Tethegamer je $ 37.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TETHEGAMER je 95.87K, s ukupnom količinom od 95865.914602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.11K.

Tethegamer (TETHEGAMER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tethegamer u USD iznosila je $ +0.00886034.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tethegamer u USD iznosila je $ -0.0992336087.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tethegamer u USD iznosila je $ -0.2732642316.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tethegamer u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00886034+2.34%
30 dana$ -0.0992336087-25.63%
60 dana$ -0.2732642316-70.59%
90 dana$ 0--

Što je Tethegamer (TETHEGAMER)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Ansem, a very well-known influencer in the crypto space.

Resurs Tethegamer (TETHEGAMER)

Službena web-stranica

Tethegamer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tethegamer (TETHEGAMER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tethegamer (TETHEGAMER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tethegamer.

Provjerite Tethegamer predviđanje cijene sada!

TETHEGAMER u lokalnim valutama

Tethegamer (TETHEGAMER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tethegamer (TETHEGAMER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TETHEGAMER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tethegamer (TETHEGAMER)

Koliko Tethegamer (TETHEGAMER) vrijedi danas?
Cijena TETHEGAMER uživo u USD je 0.387088 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TETHEGAMER u USD?
Trenutačna cijena TETHEGAMER u USD je $ 0.387088. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tethegamer?
Tržišna kapitalizacija za TETHEGAMER je $ 37.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TETHEGAMER?
Količina u optjecaju za TETHEGAMER je 95.87K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TETHEGAMER?
TETHEGAMER je postigao ATH cijenu od 5.58 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TETHEGAMER?
TETHEGAMER je vidio ATL cijenu od 0.358662 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TETHEGAMER?
24-satni obujam trgovanja za TETHEGAMER je -- USD.
Hoće li TETHEGAMER još narasti ove godine?
TETHEGAMER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TETHEGAMER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Tethegamer (TETHEGAMER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.