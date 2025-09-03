Više o TEST

TEST Informacije o cijeni

TEST Službena web stranica

TEST Tokenomija

TEST Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

test token please ignore Logotip

test token please ignore Cijena (TEST)

Neuvršten

1 TEST u USD cijena uživo:

--
----
+2.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena test token please ignore (TEST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:07:07 (UTC+8)

test token please ignore (TEST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.04%

+2.76%

+2.91%

+2.91%

test token please ignore (TEST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TESTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TEST je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TEST se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, +2.76% u posljednjih 24 sata i +2.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu test token please ignore (TEST)

$ 33.95K
$ 33.95K$ 33.95K

--
----

$ 33.95K
$ 33.95K$ 33.95K

899.23M
899.23M 899.23M

899,228,271.672547
899,228,271.672547 899,228,271.672547

Trenutačna tržišna kapitalizacija test token please ignore je $ 33.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TEST je 899.23M, s ukupnom količinom od 899228271.672547. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.95K.

test token please ignore (TEST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz test token please ignore u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz test token please ignore u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz test token please ignore u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz test token please ignore u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.76%
30 dana$ 0+22.15%
60 dana$ 0+19.93%
90 dana$ 0--

Što je test token please ignore (TEST)

An accidental memecoin created by a boomer

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs test token please ignore (TEST)

Službena web-stranica

test token please ignore Predviđanje cijene (USD)

Koliko će test token please ignore (TEST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših test token please ignore (TEST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za test token please ignore.

Provjerite test token please ignore predviđanje cijene sada!

TEST u lokalnim valutama

test token please ignore (TEST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike test token please ignore (TEST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TEST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o test token please ignore (TEST)

Koliko test token please ignore (TEST) vrijedi danas?
Cijena TEST uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TEST u USD?
Trenutačna cijena TEST u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija test token please ignore?
Tržišna kapitalizacija za TEST je $ 33.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TEST?
Količina u optjecaju za TEST je 899.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TEST?
TEST je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TEST?
TEST je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TEST?
24-satni obujam trgovanja za TEST je -- USD.
Hoće li TEST još narasti ove godine?
TEST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TEST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:07:07 (UTC+8)

test token please ignore (TEST) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.