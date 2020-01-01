Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Terry In The Trenches (TERRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Terry In The Trenches (TERRY) Informacije Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.

Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Terry In The Trenches (TERRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 44.96K $ 44.96K $ 44.96K Ukupna količina: $ 912.34M $ 912.34M $ 912.34M Količina u optjecaju: $ 912.34M $ 912.34M $ 912.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 44.96K $ 44.96K $ 44.96K Povijesni maksimum: $ 0.03385244 $ 0.03385244 $ 0.03385244 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Terry In The Trenches (TERRY)

Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Terry In The Trenches (TERRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TERRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TERRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TERRY tokena, istražite TERRY cijenu tokena uživo!

