Terry In The Trenches (TERRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03385244 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.23% Promjena cijene (1D) -4.12% Promjena cijene (7D) -2.67%

Terry In The Trenches (TERRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TERRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TERRY je $ 0.03385244, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TERRY se promijenio za -1.23% u posljednjih sat vremena, -4.12% u posljednjih 24 sata i -2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Terry In The Trenches (TERRY)

Tržišna kapitalizacija $ 44.96K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.96K Količina u optjecaju 912.34M Ukupna količina 912,339,637.792908

Trenutačna tržišna kapitalizacija Terry In The Trenches je $ 44.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TERRY je 912.34M, s ukupnom količinom od 912339637.792908. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.96K.