Više o TERRY

TERRY Informacije o cijeni

TERRY Službena web stranica

TERRY Tokenomija

TERRY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Terry In The Trenches Logotip

Terry In The Trenches Cijena (TERRY)

Neuvršten

1 TERRY u USD cijena uživo:

--
----
-4.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Terry In The Trenches (TERRY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:34:24 (UTC+8)

Terry In The Trenches (TERRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03385244
$ 0.03385244$ 0.03385244

$ 0
$ 0$ 0

-1.23%

-4.12%

-2.67%

-2.67%

Terry In The Trenches (TERRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TERRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TERRY je $ 0.03385244, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TERRY se promijenio za -1.23% u posljednjih sat vremena, -4.12% u posljednjih 24 sata i -2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Terry In The Trenches (TERRY)

$ 44.96K
$ 44.96K$ 44.96K

--
----

$ 44.96K
$ 44.96K$ 44.96K

912.34M
912.34M 912.34M

912,339,637.792908
912,339,637.792908 912,339,637.792908

Trenutačna tržišna kapitalizacija Terry In The Trenches je $ 44.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TERRY je 912.34M, s ukupnom količinom od 912339637.792908. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.96K.

Terry In The Trenches (TERRY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Terry In The Trenches u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Terry In The Trenches u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Terry In The Trenches u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Terry In The Trenches u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.12%
30 dana$ 0-15.56%
60 dana$ 0-24.71%
90 dana$ 0--

Što je Terry In The Trenches (TERRY)

Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Terry In The Trenches (TERRY)

Službena web-stranica

Terry In The Trenches Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Terry In The Trenches (TERRY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Terry In The Trenches (TERRY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Terry In The Trenches.

Provjerite Terry In The Trenches predviđanje cijene sada!

TERRY u lokalnim valutama

Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Terry In The Trenches (TERRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TERRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Terry In The Trenches (TERRY)

Koliko Terry In The Trenches (TERRY) vrijedi danas?
Cijena TERRY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TERRY u USD?
Trenutačna cijena TERRY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Terry In The Trenches?
Tržišna kapitalizacija za TERRY je $ 44.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TERRY?
Količina u optjecaju za TERRY je 912.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TERRY?
TERRY je postigao ATH cijenu od 0.03385244 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TERRY?
TERRY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TERRY?
24-satni obujam trgovanja za TERRY je -- USD.
Hoće li TERRY još narasti ove godine?
TERRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TERRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:34:24 (UTC+8)

Terry In The Trenches (TERRY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.