Terminalius Maximus (BARON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01134729 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.43% Promjena cijene (1D) +3.39% Promjena cijene (7D) +4.90%

Terminalius Maximus (BARON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BARONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BARON je $ 0.01134729, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BARON se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, +3.39% u posljednjih 24 sata i +4.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Terminalius Maximus (BARON)

Tržišna kapitalizacija $ 25.06K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.06K Količina u optjecaju 998.16M Ukupna količina 998,157,922.069297

Trenutačna tržišna kapitalizacija Terminalius Maximus je $ 25.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BARON je 998.16M, s ukupnom količinom od 998157922.069297. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.06K.