Trenutačna cijena Terminal (TERMINAL) danas je --, s promjenom od 20.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TERMINAL u USD je -- po TERMINAL.

Terminal trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 229,790, s količinom u optjecaju od 849.87M TERMINAL. Tijekom posljednja 24 sata, TERMINAL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01162659, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TERMINAL se kretao -3.12% u posljednjem satu i -35.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Terminal (TERMINAL)

Tržišna kapitalizacija $ 229.79K$ 229.79K $ 229.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 270.38K$ 270.38K $ 270.38K Količina u optjecaju 849.87M 849.87M 849.87M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Terminal je $ 229.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TERMINAL je 849.87M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 270.38K.