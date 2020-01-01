Teritori (TORI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Teritori (TORI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Teritori (TORI) Informacije Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features. Službena web stranica: https://teritori.com Bijela knjiga: https://teritori.gitbook.io/teritori-whitepaper/ Kupi TORI odmah!

Teritori (TORI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Teritori (TORI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 202.15K $ 202.15K $ 202.15K Ukupna količina: $ 762.21M $ 762.21M $ 762.21M Količina u optjecaju: $ 393.93M $ 393.93M $ 393.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 391.14K $ 391.14K $ 391.14K Povijesni maksimum: $ 0.780407 $ 0.780407 $ 0.780407 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00051316 $ 0.00051316 $ 0.00051316 Saznajte više o cijeni Teritori (TORI)

Teritori (TORI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Teritori (TORI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TORI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TORI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TORI tokena, istražite TORI cijenu tokena uživo!

TORI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TORI? Naša TORI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TORI predviđanje cijene tokena odmah!

