Teritori (TORI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.780407$ 0.780407 $ 0.780407 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) +0.70% Promjena cijene (7D) -5.12% Promjena cijene (7D) -5.12%

Teritori (TORI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TORItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TORI je $ 0.780407, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TORI se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, +0.70% u posljednjih 24 sata i -5.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Teritori (TORI)

Tržišna kapitalizacija $ 203.96K$ 203.96K $ 203.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 394.59K$ 394.59K $ 394.59K Količina u optjecaju 393.60M 393.60M 393.60M Ukupna količina 761,481,021.574537 761,481,021.574537 761,481,021.574537

Trenutačna tržišna kapitalizacija Teritori je $ 203.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TORI je 393.60M, s ukupnom količinom od 761481021.574537. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 394.59K.