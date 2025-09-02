TenX (PAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00354097 24-satna najviša cijena $ 0.00369561 Najviša cijena ikada $ 5.22 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) -0.57% Promjena cijene (7D) +0.30%

TenX (PAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00355449. Tijekom protekla 24 sata, PAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00354097 i najviše cijene $ 0.00369561, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAY je $ 5.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAY se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i +0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TenX (PAY)

Tržišna kapitalizacija $ 419.96K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 729.49K Količina u optjecaju 118.14M Ukupna količina 205,218,256.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TenX je $ 419.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAY je 118.14M, s ukupnom količinom od 205218256.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 729.49K.