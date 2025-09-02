Više o PAY

TenX Logotip

TenX Cijena (PAY)

1 PAY u USD cijena uživo:

$0.00355449
-0.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena TenX (PAY)
TenX (PAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00354097
24-satna najniža cijena
$ 0.00369561
24-satna najviša cijena

$ 0.00354097
$ 0.00369561
$ 5.22
$ 0
+0.38%

-0.57%

+0.30%

+0.30%

TenX (PAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00355449. Tijekom protekla 24 sata, PAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00354097 i najviše cijene $ 0.00369561, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAY je $ 5.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAY se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i +0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TenX (PAY)

$ 419.96K
$ 419.96K$ 419.96K

--
----

$ 729.49K
$ 729.49K$ 729.49K

118.14M
118.14M 118.14M

205,218,256.0
205,218,256.0 205,218,256.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TenX je $ 419.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAY je 118.14M, s ukupnom količinom od 205218256.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 729.49K.

TenX (PAY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TenX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TenX u USD iznosila je $ -0.0004493113.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TenX u USD iznosila je $ -0.0000516005.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TenX u USD iznosila je $ +0.00046821228647137.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.57%
30 dana$ -0.0004493113-12.64%
60 dana$ -0.0000516005-1.45%
90 dana$ +0.00046821228647137+15.17%

Što je TenX (PAY)

TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made. TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done. Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look.

TenX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TenX (PAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TenX (PAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TenX.

Provjerite TenX predviđanje cijene sada!

PAY u lokalnim valutama

TenX (PAY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TenX (PAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TenX (PAY)

Koliko TenX (PAY) vrijedi danas?
Cijena PAY uživo u USD je 0.00355449 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PAY u USD?
Trenutačna cijena PAY u USD je $ 0.00355449. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TenX?
Tržišna kapitalizacija za PAY je $ 419.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PAY?
Količina u optjecaju za PAY je 118.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAY?
PAY je postigao ATH cijenu od 5.22 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAY?
PAY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PAY?
24-satni obujam trgovanja za PAY je -- USD.
Hoće li PAY još narasti ove godine?
PAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TenX (PAY) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.