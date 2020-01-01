Tensorplex Staked TAO (STTAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tensorplex Staked TAO (STTAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Informacije Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards. Službena web stranica: https://stake.tensorplex.ai Bijela knjiga: https://docs.tensorplex.ai Kupi STTAO odmah!

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tensorplex Staked TAO (STTAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Ukupna količina: $ 11.98K $ 11.98K $ 11.98K Količina u optjecaju: $ 11.98K $ 11.98K $ 11.98K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Povijesni maksimum: $ 822.97 $ 822.97 $ 822.97 Povijesni minimum: $ 182.04 $ 182.04 $ 182.04 Trenutna cijena: $ 390.72 $ 390.72 $ 390.72 Saznajte više o cijeni Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tensorplex Staked TAO (STTAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STTAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STTAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STTAO tokena, istražite STTAO cijenu tokena uživo!

