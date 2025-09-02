Tensorplex Staked TAO (STTAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 372.1 $ 372.1 $ 372.1 24-satna najniža cijena $ 388.79 $ 388.79 $ 388.79 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 372.1$ 372.1 $ 372.1 24-satna najviša cijena $ 388.79$ 388.79 $ 388.79 Najviša cijena ikada $ 822.97$ 822.97 $ 822.97 Najniža cijena $ 182.04$ 182.04 $ 182.04 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.31% Promjena cijene (7D) -1.43% Promjena cijene (7D) -1.43%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) cijena u stvarnom vremenu je $385.7. Tijekom protekla 24 sata, STTAOtrgovalo je između najniže cijene $ 372.1 i najviše cijene $ 388.79, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STTAO je $ 822.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 182.04.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STTAO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Tržišna kapitalizacija $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Količina u optjecaju 11.98K 11.98K 11.98K Ukupna količina 11,982.629838283 11,982.629838283 11,982.629838283

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tensorplex Staked TAO je $ 4.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STTAO je 11.98K, s ukupnom količinom od 11982.629838283. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.62M.