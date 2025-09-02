Više o STTAO

STTAO Informacije o cijeni

STTAO Bijela knjiga

STTAO Službena web stranica

STTAO Tokenomija

STTAO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Tensorplex Staked TAO Logotip

Tensorplex Staked TAO Cijena (STTAO)

Neuvršten

1 STTAO u USD cijena uživo:

$385.7
$385.7$385.7
-0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Tensorplex Staked TAO (STTAO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:49:19 (UTC+8)

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 372.1
$ 372.1$ 372.1
24-satna najniža cijena
$ 388.79
$ 388.79$ 388.79
24-satna najviša cijena

$ 372.1
$ 372.1$ 372.1

$ 388.79
$ 388.79$ 388.79

$ 822.97
$ 822.97$ 822.97

$ 182.04
$ 182.04$ 182.04

0.00%

-0.31%

-1.43%

-1.43%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) cijena u stvarnom vremenu je $385.7. Tijekom protekla 24 sata, STTAOtrgovalo je između najniže cijene $ 372.1 i najviše cijene $ 388.79, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STTAO je $ 822.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 182.04.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STTAO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tensorplex Staked TAO (STTAO)

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

--
----

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

11.98K
11.98K 11.98K

11,982.629838283
11,982.629838283 11,982.629838283

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tensorplex Staked TAO je $ 4.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STTAO je 11.98K, s ukupnom količinom od 11982.629838283. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.62M.

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tensorplex Staked TAO u USD iznosila je $ -1.2247609278853.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tensorplex Staked TAO u USD iznosila je $ -99.5254494500.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tensorplex Staked TAO u USD iznosila je $ -98.5392531200.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tensorplex Staked TAO u USD iznosila je $ -128.6265790532059.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.2247609278853-0.31%
30 dana$ -99.5254494500-25.80%
60 dana$ -98.5392531200-25.54%
90 dana$ -128.6265790532059-25.00%

Što je Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Tensorplex Staked TAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tensorplex Staked TAO (STTAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tensorplex Staked TAO (STTAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tensorplex Staked TAO.

Provjerite Tensorplex Staked TAO predviđanje cijene sada!

STTAO u lokalnim valutama

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tensorplex Staked TAO (STTAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STTAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Koliko Tensorplex Staked TAO (STTAO) vrijedi danas?
Cijena STTAO uživo u USD je 385.7 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STTAO u USD?
Trenutačna cijena STTAO u USD je $ 385.7. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tensorplex Staked TAO?
Tržišna kapitalizacija za STTAO je $ 4.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STTAO?
Količina u optjecaju za STTAO je 11.98K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STTAO?
STTAO je postigao ATH cijenu od 822.97 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STTAO?
STTAO je vidio ATL cijenu od 182.04 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STTAO?
24-satni obujam trgovanja za STTAO je -- USD.
Hoće li STTAO još narasti ove godine?
STTAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STTAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:49:19 (UTC+8)

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.