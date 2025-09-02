TENET (TENET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.346224$ 0.346224 $ 0.346224 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) -2.37% Promjena cijene (7D) -6.28% Promjena cijene (7D) -6.28%

TENET (TENET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TENETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TENET je $ 0.346224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TENET se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -2.37% u posljednjih 24 sata i -6.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TENET (TENET)

Tržišna kapitalizacija $ 51.31K$ 51.31K $ 51.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 146.12K$ 146.12K $ 146.12K Količina u optjecaju 421.35M 421.35M 421.35M Ukupna količina 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TENET je $ 51.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TENET je 421.35M, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.12K.