TempleDAO (TEMPLE) Informacije TempleDAO is designed on strong principles: building the Temple for the long-term, community first and fairly in all aspects, and prioritising stable wealth creation. Our innovative mechanics including safe minting, intrinsic value backed rewards, safe harvest, price defence incentives, and exit queue. Službena web stranica: https://www.templedao.link/rituals

TempleDAO (TEMPLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TempleDAO (TEMPLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 85.95M $ 85.95M $ 85.95M Ukupna količina: $ 23.77M $ 23.77M $ 23.77M Količina u optjecaju: $ 23.72M $ 23.72M $ 23.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 86.12M $ 86.12M $ 86.12M Povijesni maksimum: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Povijesni minimum: $ 0.186329 $ 0.186329 $ 0.186329 Trenutna cijena: $ 3.62 $ 3.62 $ 3.62 Saznajte više o cijeni TempleDAO (TEMPLE)

TempleDAO (TEMPLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TempleDAO (TEMPLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TEMPLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TEMPLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TEMPLE tokena, istražite TEMPLE cijenu tokena uživo!

TEMPLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TEMPLE? Naša TEMPLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

