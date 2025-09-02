TempleDAO (TEMPLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 3.62 24-satna najviša cijena $ 3.66 Najviša cijena ikada $ 3.94 Najniža cijena $ 0.186329 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.13% Promjena cijene (7D) -0.01%

TempleDAO (TEMPLE) cijena u stvarnom vremenu je $3.64. Tijekom protekla 24 sata, TEMPLEtrgovalo je između najniže cijene $ 3.62 i najviše cijene $ 3.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TEMPLE je $ 3.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.186329.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TEMPLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.13% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TempleDAO (TEMPLE)

Tržišna kapitalizacija $ 86.36M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.53M Količina u optjecaju 23.72M Ukupna količina 23,769,704.54225455

Trenutačna tržišna kapitalizacija TempleDAO je $ 86.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TEMPLE je 23.72M, s ukupnom količinom od 23769704.54225455. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.53M.