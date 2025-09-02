Više o TRB

Tellor Tributes Cijena (TRB)

Neuvršten

1 TRB u USD cijena uživo:

-3.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tellor Tributes (TRB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:49:00 (UTC+8)

Tellor Tributes (TRB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.42%

-3.28%

+1.74%

+1.74%

Tellor Tributes (TRB) cijena u stvarnom vremenu je $32.78. Tijekom protekla 24 sata, TRBtrgovalo je između najniže cijene $ 31.39 i najviše cijene $ 34.14, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRB je $ 593.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01001379.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRB se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -3.28% u posljednjih 24 sata i +1.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tellor Tributes (TRB)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tellor Tributes je $ 89.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRB je 2.72M, s ukupnom količinom od 2782697.613218454. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.22M.

Tellor Tributes (TRB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tellor Tributes u USD iznosila je $ -1.11239766311932.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tellor Tributes u USD iznosila je $ -2.4961740540.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tellor Tributes u USD iznosila je $ -3.5691650720.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tellor Tributes u USD iznosila je $ -18.48035435904765.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.11239766311932-3.28%
30 dana$ -2.4961740540-7.61%
60 dana$ -3.5691650720-10.88%
90 dana$ -18.48035435904765-36.05%

Što je Tellor Tributes (TRB)

Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.

Resurs Tellor Tributes (TRB)

Službena web-stranica

Tellor Tributes Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tellor Tributes (TRB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tellor Tributes (TRB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tellor Tributes.

Provjerite Tellor Tributes predviđanje cijene sada!

TRB u lokalnim valutama

Tellor Tributes (TRB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tellor Tributes (TRB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tellor Tributes (TRB)

Koliko Tellor Tributes (TRB) vrijedi danas?
Cijena TRB uživo u USD je 32.78 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRB u USD?
Trenutačna cijena TRB u USD je $ 32.78. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tellor Tributes?
Tržišna kapitalizacija za TRB je $ 89.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRB?
Količina u optjecaju za TRB je 2.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRB?
TRB je postigao ATH cijenu od 593.09 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRB?
TRB je vidio ATL cijenu od 0.01001379 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRB?
24-satni obujam trgovanja za TRB je -- USD.
Hoće li TRB još narasti ove godine?
TRB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.