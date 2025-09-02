Tellor Tributes (TRB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 31.39 24-satna najviša cijena $ 34.14 Najviša cijena ikada $ 593.09 Najniža cijena $ 0.01001379 Promjena cijene (1H) +0.42% Promjena cijene (1D) -3.28% Promjena cijene (7D) +1.74%

Tellor Tributes (TRB) cijena u stvarnom vremenu je $32.78. Tijekom protekla 24 sata, TRBtrgovalo je između najniže cijene $ 31.39 i najviše cijene $ 34.14, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRB je $ 593.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01001379.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRB se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -3.28% u posljednjih 24 sata i +1.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tellor Tributes (TRB)

Tržišna kapitalizacija $ 89.06M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 91.22M Količina u optjecaju 2.72M Ukupna količina 2,782,697.613218454

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tellor Tributes je $ 89.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRB je 2.72M, s ukupnom količinom od 2782697.613218454. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.22M.