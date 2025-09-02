Telestai (TLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +3.95% Promjena cijene (7D) -15.95% Promjena cijene (7D) -15.95%

Telestai (TLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TLS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TLS se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +3.95% u posljednjih 24 sata i -15.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Telestai (TLS)

Tržišna kapitalizacija $ 104.53K$ 104.53K $ 104.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 777.94K$ 777.94K $ 777.94K Količina u optjecaju 264.60M 264.60M 264.60M Ukupna količina 1,969,194,240.0 1,969,194,240.0 1,969,194,240.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Telestai je $ 104.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TLS je 264.60M, s ukupnom količinom od 1969194240.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 777.94K.