Više o TLS

TLS Informacije o cijeni

TLS Bijela knjiga

TLS Službena web stranica

TLS Tokenomija

TLS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Telestai Logotip

Telestai Cijena (TLS)

Neuvršten

1 TLS u USD cijena uživo:

$0.00039506
$0.00039506$0.00039506
+3.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Telestai (TLS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:16:11 (UTC+8)

Telestai (TLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+3.95%

-15.95%

-15.95%

Telestai (TLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TLS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TLS se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +3.95% u posljednjih 24 sata i -15.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Telestai (TLS)

$ 104.53K
$ 104.53K$ 104.53K

--
----

$ 777.94K
$ 777.94K$ 777.94K

264.60M
264.60M 264.60M

1,969,194,240.0
1,969,194,240.0 1,969,194,240.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Telestai je $ 104.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TLS je 264.60M, s ukupnom količinom od 1969194240.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 777.94K.

Telestai (TLS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Telestai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Telestai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Telestai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Telestai u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.95%
30 dana$ 0+12.87%
60 dana$ 0-49.77%
90 dana$ 0--

Što je Telestai (TLS)

Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Telestai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Telestai (TLS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Telestai (TLS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Telestai.

Provjerite Telestai predviđanje cijene sada!

TLS u lokalnim valutama

Telestai (TLS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Telestai (TLS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TLS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Telestai (TLS)

Koliko Telestai (TLS) vrijedi danas?
Cijena TLS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TLS u USD?
Trenutačna cijena TLS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Telestai?
Tržišna kapitalizacija za TLS je $ 104.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TLS?
Količina u optjecaju za TLS je 264.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TLS?
TLS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TLS?
TLS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TLS?
24-satni obujam trgovanja za TLS je -- USD.
Hoće li TLS još narasti ove godine?
TLS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TLS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:16:11 (UTC+8)

Telestai (TLS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.