teleBTC Cijena danas

Trenutačna cijena teleBTC (TELEBTC) danas je $ 91 948, s promjenom od 0,72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TELEBTC u USD je $ 91 948 po TELEBTC.

teleBTC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 315 574, s količinom u optjecaju od 3,43 TELEBTC. Tijekom posljednja 24 sata, TELEBTC trgovao je između $ 88 539 (niska) i $ 92 963 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 129 019, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0,00001207.

U kratkoročnim performansama, TELEBTC se kretao -0,30% u posljednjem satu i -11,18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu teleBTC (TELEBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 315,57K$ 315,57K $ 315,57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 298,39K$ 298,39K $ 298,39K Količina u optjecaju 3,43 3,43 3,43 Ukupna količina 3,2452487 3,2452487 3,2452487

