TEKTIAS Cijena danas

Trenutačna cijena TEKTIAS (TKT) danas je $ 0.00005097, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TKT u USD je $ 0.00005097 po TKT.

TEKTIAS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,893.27, s količinom u optjecaju od 96.00M TKT. Tijekom posljednja 24 sata, TKT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01329354, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005085.

U kratkoročnim performansama, TKT se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TEKTIAS (TKT)

Tržišna kapitalizacija $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Količina u optjecaju 96.00M 96.00M 96.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

