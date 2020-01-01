TeddyOnHeels (TOH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TeddyOnHeels (TOH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TeddyOnHeels (TOH) Informacije $TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure! Službena web stranica: https://teddyonheels.com/ Bijela knjiga: https://teddyonheels.com/ Kupi TOH odmah!

TeddyOnHeels (TOH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TeddyOnHeels (TOH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K Ukupna količina: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M Količina u optjecaju: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K Povijesni maksimum: $ 0.0014656 $ 0.0014656 $ 0.0014656 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni TeddyOnHeels (TOH)

TeddyOnHeels (TOH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TeddyOnHeels (TOH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOH tokena, istražite TOH cijenu tokena uživo!

