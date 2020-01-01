TEDDY BEAR (BEAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TEDDY BEAR (BEAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TEDDY BEAR (BEAR) Informacije Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain. Službena web stranica: https://teddybearpulse.com Kupi BEAR odmah!

TEDDY BEAR (BEAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TEDDY BEAR (BEAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.63M $ 9.63M $ 9.63M Ukupna količina: $ 993.40T $ 993.40T $ 993.40T Količina u optjecaju: $ 993.40T $ 993.40T $ 993.40T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.63M $ 9.63M $ 9.63M Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni TEDDY BEAR (BEAR)

TEDDY BEAR (BEAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TEDDY BEAR (BEAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEAR tokena, istražite BEAR cijenu tokena uživo!

BEAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BEAR? Naša BEAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BEAR predviđanje cijene tokena odmah!

