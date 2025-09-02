TEDDY BEAR (BEAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -4.84% Promjena cijene (7D) -22.77% Promjena cijene (7D) -22.77%

TEDDY BEAR (BEAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEAR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEAR se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -4.84% u posljednjih 24 sata i -22.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TEDDY BEAR (BEAR)

Tržišna kapitalizacija $ 10.45M$ 10.45M $ 10.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.45M$ 10.45M $ 10.45M Količina u optjecaju 993.40T 993.40T 993.40T Ukupna količina 993,400,341,683,966.5 993,400,341,683,966.5 993,400,341,683,966.5

Trenutačna tržišna kapitalizacija TEDDY BEAR je $ 10.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEAR je 993.40T, s ukupnom količinom od 993400341683966.5. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.45M.