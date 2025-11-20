TeamWater Cijena danas

Trenutačna cijena TeamWater (WATER) danas je --, s promjenom od 4.92% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WATER u USD je -- po WATER.

TeamWater trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,668, s količinom u optjecaju od 999.70M WATER. Tijekom posljednja 24 sata, WATER trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00504707, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WATER se kretao -1.01% u posljednjem satu i +11.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TeamWater (WATER)

Tržišna kapitalizacija $ 28.67K$ 28.67K $ 28.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.67K$ 28.67K $ 28.67K Količina u optjecaju 999.70M 999.70M 999.70M Ukupna količina 999,699,311.7649024 999,699,311.7649024 999,699,311.7649024

Trenutačna tržišna kapitalizacija TeamWater je $ 28.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WATER je 999.70M, s ukupnom količinom od 999699311.7649024. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.67K.