Team556 (TEAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Team556 (TEAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Team556 (TEAM) Informacije Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions. Službena web stranica: https://www.team556.com Kupi TEAM odmah!

Team556 (TEAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Team556 (TEAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 187.23K $ 187.23K $ 187.23K Ukupna količina: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Količina u optjecaju: $ 702.00M $ 702.00M $ 702.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 266.67K $ 266.67K $ 266.67K Povijesni maksimum: $ 0.00115642 $ 0.00115642 $ 0.00115642 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00026671 $ 0.00026671 $ 0.00026671 Saznajte više o cijeni Team556 (TEAM)

Team556 (TEAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Team556 (TEAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TEAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TEAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TEAM tokena, istražite TEAM cijenu tokena uživo!

TEAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TEAM? Naša TEAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TEAM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!