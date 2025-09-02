Više o TEAM

TEAM Informacije o cijeni

Team556 Cijena (TEAM)

1 TEAM u USD cijena uživo:

$0.00028066
$0.00028066$0.00028066
+1.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Team556 (TEAM)
Team556 (TEAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

+1.55%

+4.16%

+4.16%

Team556 (TEAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TEAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TEAM je $ 0.00115642, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TEAM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.55% u posljednjih 24 sata i +4.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Team556 (TEAM)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Team556 je $ 197.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TEAM je 702.00M, s ukupnom količinom od 999852382.1287181. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.62K.

Team556 (TEAM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Team556 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Team556 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Team556 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Team556 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.55%
30 dana$ 0+27.27%
60 dana$ 0+8.92%
90 dana$ 0--

Što je Team556 (TEAM)

Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.

Resurs Team556 (TEAM)

Team556 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Team556 (TEAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Team556 (TEAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Team556.

Provjerite Team556 predviđanje cijene sada!

TEAM u lokalnim valutama

Team556 (TEAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Team556 (TEAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TEAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Team556 (TEAM)

Koliko Team556 (TEAM) vrijedi danas?
Cijena TEAM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TEAM u USD?
Trenutačna cijena TEAM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Team556?
Tržišna kapitalizacija za TEAM je $ 197.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TEAM?
Količina u optjecaju za TEAM je 702.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TEAM?
TEAM je postigao ATH cijenu od 0.00115642 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TEAM?
TEAM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TEAM?
24-satni obujam trgovanja za TEAM je -- USD.
Hoće li TEAM još narasti ove godine?
TEAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TEAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
