Team556 (TEAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00115642$ 0.00115642 $ 0.00115642 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.55% Promjena cijene (7D) +4.16% Promjena cijene (7D) +4.16%

Team556 (TEAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TEAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TEAM je $ 0.00115642, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TEAM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.55% u posljednjih 24 sata i +4.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Team556 (TEAM)

Tržišna kapitalizacija $ 197.03K$ 197.03K $ 197.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 280.62K$ 280.62K $ 280.62K Količina u optjecaju 702.00M 702.00M 702.00M Ukupna količina 999,852,382.1287181 999,852,382.1287181 999,852,382.1287181

Trenutačna tržišna kapitalizacija Team556 je $ 197.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TEAM je 702.00M, s ukupnom količinom od 999852382.1287181. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.62K.