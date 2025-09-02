Team Mysten (MYSTEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -4.72% Promjena cijene (7D) +57.59% Promjena cijene (7D) +57.59%

Team Mysten (MYSTEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MYSTENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MYSTEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MYSTEN se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -4.72% u posljednjih 24 sata i +57.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Team Mysten (MYSTEN)

Tržišna kapitalizacija $ 642.16K$ 642.16K $ 642.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 664.56K$ 664.56K $ 664.56K Količina u optjecaju 9.66B 9.66B 9.66B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Team Mysten je $ 642.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MYSTEN je 9.66B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 664.56K.