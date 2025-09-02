Više o MYSTEN

Team Mysten Cijena (MYSTEN)

Neuvršten

1 MYSTEN u USD cijena uživo:

--
----
-4.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Team Mysten (MYSTEN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:15:55 (UTC+8)

Team Mysten (MYSTEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-4.72%

+57.59%

+57.59%

Team Mysten (MYSTEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MYSTENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MYSTEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MYSTEN se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -4.72% u posljednjih 24 sata i +57.59% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Team Mysten (MYSTEN)

$ 642.16K
$ 642.16K$ 642.16K

--
----

$ 664.56K
$ 664.56K$ 664.56K

9.66B
9.66B 9.66B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Team Mysten je $ 642.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MYSTEN je 9.66B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 664.56K.

Team Mysten (MYSTEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Team Mysten u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Team Mysten u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Team Mysten u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Team Mysten u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.72%
30 dana$ 0+84.32%
60 dana$ 0+326.89%
90 dana$ 0--

Što je Team Mysten (MYSTEN)

MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again.

Resurs Team Mysten (MYSTEN)

Službena web-stranica

Team Mysten Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Team Mysten (MYSTEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Team Mysten (MYSTEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Team Mysten.

Provjerite Team Mysten predviđanje cijene sada!

MYSTEN u lokalnim valutama

Team Mysten (MYSTEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Team Mysten (MYSTEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MYSTEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Team Mysten (MYSTEN)

Koliko Team Mysten (MYSTEN) vrijedi danas?
Cijena MYSTEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MYSTEN u USD?
Trenutačna cijena MYSTEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Team Mysten?
Tržišna kapitalizacija za MYSTEN je $ 642.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MYSTEN?
Količina u optjecaju za MYSTEN je 9.66B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MYSTEN?
MYSTEN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MYSTEN?
MYSTEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MYSTEN?
24-satni obujam trgovanja za MYSTEN je -- USD.
Hoće li MYSTEN još narasti ove godine?
MYSTEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MYSTEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
