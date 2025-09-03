Team Heretics Fan Token (TH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03674246 $ 0.03674246 $ 0.03674246 24-satna najniža cijena $ 0.03800848 $ 0.03800848 $ 0.03800848 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03674246$ 0.03674246 $ 0.03674246 24-satna najviša cijena $ 0.03800848$ 0.03800848 $ 0.03800848 Najviša cijena ikada $ 30.69$ 30.69 $ 30.69 Najniža cijena $ 0.03628868$ 0.03628868 $ 0.03628868 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) -1.29% Promjena cijene (7D) -27.88% Promjena cijene (7D) -27.88%

Team Heretics Fan Token (TH) cijena u stvarnom vremenu je $0.0375125. Tijekom protekla 24 sata, THtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03674246 i najviše cijene $ 0.03800848, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TH je $ 30.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03628868.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TH se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -1.29% u posljednjih 24 sata i -27.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Team Heretics Fan Token (TH)

Tržišna kapitalizacija $ 40.54K$ 40.54K $ 40.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 187.56K$ 187.56K $ 187.56K Količina u optjecaju 1.08M 1.08M 1.08M Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Team Heretics Fan Token je $ 40.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TH je 1.08M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 187.56K.