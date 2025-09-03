Više o CANGURO

CANGURO Informacije o cijeni

CANGURO Službena web stranica

CANGURO Tokenomija

CANGURO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Team Canguro Logotip

Team Canguro Cijena (CANGURO)

Neuvršten

1 CANGURO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Team Canguro (CANGURO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:33:23 (UTC+8)

Team Canguro (CANGURO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.63%

+5.63%

Team Canguro (CANGURO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CANGUROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CANGURO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CANGURO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Team Canguro (CANGURO)

$ 9.73K
$ 9.73K$ 9.73K

--
----

$ 9.73K
$ 9.73K$ 9.73K

998.98M
998.98M 998.98M

998,976,904.877267
998,976,904.877267 998,976,904.877267

Trenutačna tržišna kapitalizacija Team Canguro je $ 9.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CANGURO je 998.98M, s ukupnom količinom od 998976904.877267. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.73K.

Team Canguro (CANGURO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Team Canguro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Team Canguro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Team Canguro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Team Canguro u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+17.92%
60 dana$ 0+18.81%
90 dana$ 0--

Što je Team Canguro (CANGURO)

Team Canguro 🦘is the most viral and fastest-growing PFP movement on the planet, rapidly taking over TikTok and other social media worldwide. The origins of Team Canguro 🦘trace back to Spanish-speaking TikTok users who popularized the trend as a way to build community and mutual support. The movement revolves around adopting a kangaroo image as a profile picture (PFP), symbolizing membership in this growing online community. Team Canguro started as a way for users to support each other by engaging with content and creating a shared identity. With hashtags like #teamcanguro 🦘🦘, it has gained widespread attention, evolving from a niche trend into a global phenomenon with millions of supporters on TikTok and beyond. The kangaroo 🦘 image itself originates from a 2014 National Geographic campaign titled "Wildlife Selfies," which showcased animals in human-like scenarios, including the iconic kangaroo taking a selfie. This playful, relatable imagery resonated with people, making the kangaroo a perfect mascot for the movement. For Team Canguro members, the kangaroo 🦘 symbolizes unity, playfulness, and unstoppable energy. It represents their collective identity as a supportive and creative community that "hops" together across social media platforms. Just as kangaroos are known for their leaps and forward momentum, Team Canguro embodies progress, mutual encouragement, and boundless enthusiasm. Join Team Canguro today! Be part of the most exciting movement on the internet! #canguro #teamcanguro 🦘🦘

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Team Canguro (CANGURO)

Službena web-stranica

Team Canguro Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Team Canguro (CANGURO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Team Canguro (CANGURO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Team Canguro.

Provjerite Team Canguro predviđanje cijene sada!

CANGURO u lokalnim valutama

Team Canguro (CANGURO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Team Canguro (CANGURO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CANGURO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Team Canguro (CANGURO)

Koliko Team Canguro (CANGURO) vrijedi danas?
Cijena CANGURO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CANGURO u USD?
Trenutačna cijena CANGURO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Team Canguro?
Tržišna kapitalizacija za CANGURO je $ 9.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CANGURO?
Količina u optjecaju za CANGURO je 998.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CANGURO?
CANGURO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CANGURO?
CANGURO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CANGURO?
24-satni obujam trgovanja za CANGURO je -- USD.
Hoće li CANGURO još narasti ove godine?
CANGURO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CANGURO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:33:23 (UTC+8)

Team Canguro (CANGURO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.