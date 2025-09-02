TDCCP (TDCCP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.095686 24-satna najviša cijena $ 0.109985 Najviša cijena ikada $ 0.440804 Najniža cijena $ 0.064382 Promjena cijene (1H) -7.33% Promjena cijene (1D) -1.10% Promjena cijene (7D) -15.63%

TDCCP (TDCCP) cijena u stvarnom vremenu je $0.101285. Tijekom protekla 24 sata, TDCCPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.095686 i najviše cijene $ 0.109985, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDCCP je $ 0.440804, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.064382.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDCCP se promijenio za -7.33% u posljednjih sat vremena, -1.10% u posljednjih 24 sata i -15.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TDCCP (TDCCP)

Tržišna kapitalizacija $ 64.70M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.70M Količina u optjecaju 640.00M Ukupna količina 639,999,980.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija TDCCP je $ 64.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDCCP je 640.00M, s ukupnom količinom od 639999980.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.70M.