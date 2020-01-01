TCC (TCC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TCC (TCC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TCC (TCC) Informacije Službena web stranica: https://four.meme/token/0x08e8ac8c4bca64503f774d2c40c911e8a3ffcc12 Kupi TCC odmah!

TCC (TCC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TCC (TCC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 393.14K $ 393.14K $ 393.14K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 393.14K $ 393.14K $ 393.14K Povijesni maksimum: $ 0.00462271 $ 0.00462271 $ 0.00462271 Povijesni minimum: $ 0.00009149 $ 0.00009149 $ 0.00009149 Trenutna cijena: $ 0.00039318 $ 0.00039318 $ 0.00039318 Saznajte više o cijeni TCC (TCC)

TCC (TCC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TCC (TCC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TCC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TCC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TCC tokena, istražite TCC cijenu tokena uživo!

TCC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TCC? Naša TCC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TCC predviđanje cijene tokena odmah!

