tBTC (TBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,260 $ 107,260 $ 107,260 24-satna najniža cijena $ 110,222 $ 110,222 $ 110,222 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,260$ 107,260 $ 107,260 24-satna najviša cijena $ 110,222$ 110,222 $ 110,222 Najviša cijena ikada $ 123,844$ 123,844 $ 123,844 Najniža cijena $ 10,104.3$ 10,104.3 $ 10,104.3 Promjena cijene (1H) +0.42% Promjena cijene (1D) +1.01% Promjena cijene (7D) +0.70% Promjena cijene (7D) +0.70%

tBTC (TBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,235. Tijekom protekla 24 sata, TBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,260 i najviše cijene $ 110,222, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TBTC je $ 123,844, dok je najniža cijena svih vremena $ 10,104.3.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TBTC se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i +0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu tBTC (TBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 651.72M$ 651.72M $ 651.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 651.72M$ 651.72M $ 651.72M Količina u optjecaju 5.91K 5.91K 5.91K Ukupna količina 5,911.047349570001 5,911.047349570001 5,911.047349570001

Trenutačna tržišna kapitalizacija tBTC je $ 651.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TBTC je 5.91K, s ukupnom količinom od 5911.047349570001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 651.72M.