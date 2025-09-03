TAY (TAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00006686 24-satna najniža cijena $ 0.00006976 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0078192 Najniža cijena $ 0.00005475 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.29% Promjena cijene (7D) -1.30%

TAY (TAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006841. Tijekom protekla 24 sata, TAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006686 i najviše cijene $ 0.00006976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAY je $ 0.0078192, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005475.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TAY (TAY)

Tržišna kapitalizacija $ 35.85K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.85K Količina u optjecaju 524.08M Ukupna količina 524,077,380.145677

Trenutačna tržišna kapitalizacija TAY je $ 35.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAY je 524.08M, s ukupnom količinom od 524077380.145677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.85K.