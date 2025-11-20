TAXY NETWORK Cijena danas

Trenutačna cijena TAXY NETWORK (TAXY) danas je $ 0.00001011, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TAXY u USD je $ 0.00001011 po TAXY.

TAXY NETWORK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,112.11, s količinom u optjecaju od 999.79M TAXY. Tijekom posljednja 24 sata, TAXY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00002173, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000099.

U kratkoročnim performansama, TAXY se kretao -- u posljednjem satu i -31.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TAXY NETWORK (TAXY)

Tržišna kapitalizacija $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Količina u optjecaju 999.79M 999.79M 999.79M Ukupna količina 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

