Taxpad (TAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01458102$ 0.01458102 $ 0.01458102 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +10.66% Promjena cijene (7D) +10.66%

Taxpad (TAX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAX je $ 0.01458102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Taxpad (TAX)

Tržišna kapitalizacija $ 38.49K$ 38.49K $ 38.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.49K$ 38.49K $ 38.49K Količina u optjecaju 99.94M 99.94M 99.94M Ukupna količina 99,940,700.149939 99,940,700.149939 99,940,700.149939

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taxpad je $ 38.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAX je 99.94M, s ukupnom količinom od 99940700.149939. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.49K.