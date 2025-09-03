Više o TAX

TAX Informacije o cijeni

TAX Bijela knjiga

TAX Službena web stranica

TAX Tokenomija

TAX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Taxpad Logotip

Taxpad Cijena (TAX)

Neuvršten

1 TAX u USD cijena uživo:

$0.00038511
$0.00038511$0.00038511
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Taxpad (TAX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:06:44 (UTC+8)

Taxpad (TAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01458102
$ 0.01458102$ 0.01458102

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.66%

+10.66%

Taxpad (TAX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAX je $ 0.01458102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Taxpad (TAX)

$ 38.49K
$ 38.49K$ 38.49K

--
----

$ 38.49K
$ 38.49K$ 38.49K

99.94M
99.94M 99.94M

99,940,700.149939
99,940,700.149939 99,940,700.149939

Trenutačna tržišna kapitalizacija Taxpad je $ 38.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAX je 99.94M, s ukupnom količinom od 99940700.149939. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.49K.

Taxpad (TAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Taxpad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Taxpad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Taxpad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Taxpad u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+34.59%
60 dana$ 0+41.59%
90 dana$ 0--

Što je Taxpad (TAX)

Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Taxpad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Taxpad (TAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Taxpad (TAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Taxpad.

Provjerite Taxpad predviđanje cijene sada!

TAX u lokalnim valutama

Taxpad (TAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Taxpad (TAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Taxpad (TAX)

Koliko Taxpad (TAX) vrijedi danas?
Cijena TAX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAX u USD?
Trenutačna cijena TAX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Taxpad?
Tržišna kapitalizacija za TAX je $ 38.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAX?
Količina u optjecaju za TAX je 99.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAX?
TAX je postigao ATH cijenu od 0.01458102 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAX?
TAX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAX?
24-satni obujam trgovanja za TAX je -- USD.
Hoće li TAX još narasti ove godine?
TAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:06:44 (UTC+8)

Taxpad (TAX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.