Tax Income From Fees (TIFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) +2.79% Promjena cijene (7D) +5.89% Promjena cijene (7D) +5.89%

Tax Income From Fees (TIFF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TIFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIFF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIFF se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, +2.79% u posljednjih 24 sata i +5.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tax Income From Fees (TIFF)

Tržišna kapitalizacija $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K Količina u optjecaju 929.43M 929.43M 929.43M Ukupna količina 929,426,269.432291 929,426,269.432291 929,426,269.432291

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tax Income From Fees je $ 14.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIFF je 929.43M, s ukupnom količinom od 929426269.432291. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.42K.