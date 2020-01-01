Tate Terminal (TATE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tate Terminal (TATE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tate Terminal (TATE) Informacije i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one. AI IS THE FUTURE - Learn how to use it’s power to generate an income. YOU’VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn’t invest, You’ve heard of AI and done NOTHING. Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone. 10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, ‍ And you were able to 10x output OVERNIGHT. That’s what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it’s changed the game. ‍ You can have a robot make money for you while you SLEEP... Službena web stranica: http://jointherealworld.com/ai Kupi TATE odmah!

Tate Terminal (TATE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tate Terminal (TATE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 802.07K $ 802.07K $ 802.07K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 802.07K $ 802.07K $ 802.07K Povijesni maksimum: $ 0.03240901 $ 0.03240901 $ 0.03240901 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00079661 $ 0.00079661 $ 0.00079661 Saznajte više o cijeni Tate Terminal (TATE)

Tate Terminal (TATE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tate Terminal (TATE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TATE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TATE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TATE tokena, istražite TATE cijenu tokena uživo!

