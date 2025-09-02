Tate Terminal (TATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00101128 $ 0.00101128 $ 0.00101128 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00101128$ 0.00101128 $ 0.00101128 Najviša cijena ikada $ 0.03240901$ 0.03240901 $ 0.03240901 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.12% Promjena cijene (1D) -14.65% Promjena cijene (7D) -27.88% Promjena cijene (7D) -27.88%

Tate Terminal (TATE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00101128, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TATE je $ 0.03240901, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TATE se promijenio za -2.12% u posljednjih sat vremena, -14.65% u posljednjih 24 sata i -27.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tate Terminal (TATE)

Tržišna kapitalizacija $ 737.17K$ 737.17K $ 737.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 737.17K$ 737.17K $ 737.17K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tate Terminal je $ 737.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TATE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 737.17K.