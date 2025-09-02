TasteNFT (TASTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.85% Promjena cijene (1D) -0.21% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

TasteNFT (TASTE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TASTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TASTE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TASTE se promijenio za +0.85% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TasteNFT (TASTE)

Tržišna kapitalizacija $ 518.75K$ 518.75K $ 518.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 858.72K$ 858.72K $ 858.72K Količina u optjecaju 604.09T 604.09T 604.09T Ukupna količina 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija TasteNFT je $ 518.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TASTE je 604.09T, s ukupnom količinom od 1.0e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 858.72K.